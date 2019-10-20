Гол Зозулі приніс «Альбасете» перемогу

Клуб українського нападника обіграв «Фуенлабраду» 1:0.

Форвард іспанського «Альбасете» Роман Зозуля забив переможний м’яч у виїзному матчі 12-го туру чемпіонату Сегунди (другий іспанський дивізіон) проти «Фуенлабради». Клуб українського нападника переміг 1:0. Про це повідомляє Укрінформ.

Українець вийшов у стартовому складі і забив м’яч на 59-й хвилині. Він і приніс «Альбасете» шосту перемогу в сезоні.

В нинішньому сезоні Сегунди Роман Зозуля зіграв 11 матчів за «Альбасете». В його активі 2 голи і 1 результативна передача.

Після 12-и турів «Альбасете» набрав 19 очок і посідає 7 місце у другому іспанському дивізіоні. Лідер – «Кадис», який набрав 31 очко.