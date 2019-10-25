Збірна України виборола вже 26 медалей на Всесвітніх іграх серед військових

Збірна України виборола вже 26 медалей на Всесвітніх іграх серед військових

Укрінформ
На рахунку збірної команди Збройних Сил України вже 26 медалей 7-х Всесвітніх Ігор серед військовослужбовців, які тривають у Китаї.

Збірна ЗСУ на 7th CISM Military World Games здобула 5 золотих, 9 срібних та 12 бронзових нагород. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Змагання проходять у китайському місті Ухань і триватимуть до 28 жовтня.

Наразі золотими нагородами відзначилися Наталія Прищепа і Сергій Смелик у легкій атлетиці, Ігор Рейзлін у фехтуванні, Павло Коростильов у стрільбі і Сергій Фролов у плаванні.

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Нагадаємо, головні змагання армійських спортсменів — VII Всесвітні ігри серед військовослужбовців (7th CISM Military World Games) проходять під егідою CISM 18 — 27 жовтня. До складу української делегації ввійшли 87 армійців вищої спортивної майстерності, які беруть участь у змаганнях з вільної, жіночої та греко-римської боротьби, дзюдо, вітрильного спорту, легкої атлетики, плавання, стрибків у воду, кульової стрільби, стрільби з лука, сучасного та військового п’ятиборства, фехтування.

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