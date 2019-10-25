Збірна України виборола вже 26 медалей на Всесвітніх іграх серед військових

На рахунку збірної команди Збройних Сил України вже 26 медалей 7-х Всесвітніх Ігор серед військовослужбовців, які тривають у Китаї.

Збірна ЗСУ на 7th CISM Military World Games здобула 5 золотих, 9 срібних та 12 бронзових нагород. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Змагання проходять у китайському місті Ухань і триватимуть до 28 жовтня.

Наразі золотими нагородами відзначилися Наталія Прищепа і Сергій Смелик у легкій атлетиці, Ігор Рейзлін у фехтуванні, Павло Коростильов у стрільбі і Сергій Фролов у плаванні.

Нагадаємо, головні змагання армійських спортсменів — VII Всесвітні ігри серед військовослужбовців (7th CISM Military World Games) проходять під егідою CISM 18 — 27 жовтня. До складу української делегації ввійшли 87 армійців вищої спортивної майстерності, які беруть участь у змаганнях з вільної, жіночої та греко-римської боротьби, дзюдо, вітрильного спорту, легкої атлетики, плавання, стрибків у воду, кульової стрільби, стрільби з лука, сучасного та військового п’ятиборства, фехтування.