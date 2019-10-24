Коростильов у стрільбі здобув “золото” Всесвітніх Ігор серед військових

Український армієць Павло Коростильов здобув “золото” у стрільбі на 7-х Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців, що тривають у китайському місті Ухань.

Павло Коростильов став чемпіоном у стрільбі з великокаліберного пістолету на 25 метрів. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

У фіналі український армієць набрав 588 очок. Другим став представник Китаю, третім - стрілець з Індії.

Раніше на цих змаганнях в Ухані Павло Коростильов завоював “срібло” та “бронзу”.

Нагадаємо, головні змагання армійських спортсменів — VII Всесвітні ігри серед військовослужбовців (7th CISM Military World Games) проходять під егідою CISM 18 — 27 жовтня. До складу української делегації ввійшли 87 армійців вищої спортивної майстерності, які беруть участь у змаганнях з вільної, жіночої та греко-римської боротьби, дзюдо, вітрильного спорту, легкої атлетики, плавання, стрибків у воду, кульової стрільби, стрільби з лука, сучасного та військового п’ятиборства, фехтування.