Прищепа здобула “золото” у легкій атлетиці на Всесвітніх Іграх серед військових

Команда Збройних Сил України продовжує поповнювати свою скарбничку медалей на 7-х Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців, які проходять у китайському місті Ухань.

Українська легкоатлетка Наталія Прищепа здобула золоту нагороду з бігу на дистанції 800 м. Її результат — 2.05.14. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Друге місце посіла представниця Шрі-Ланки, третє — спортсменка з Бахрейну.

Раніше дві нагороди у легкій атлетиці здобули Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Спортсменки виграли срібну і бронзову медалі у стрибках у висоту.

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Нагадаємо, головні змагання армійських спортсменів — VII Всесвітні ігри серед військовослужбовців (7th CISM Military World Games) проходять під егідою CISM 18 — 27 жовтня. До складу української делегації ввійшли 87 армійців вищої спортивної майстерності, які беруть участь у змаганнях з вільної, жіночої та греко-римської боротьби, дзюдо, вітрильного спорту, легкої атлетики, плавання, стрибків у воду, кульової стрільби, стрільби з лука, сучасного та військового п’ятиборства, фехтування.