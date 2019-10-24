Прищепа здобула “золото” у легкій атлетиці на Всесвітніх Іграх серед військових
Українська легкоатлетка Наталія Прищепа здобула золоту нагороду з бігу на дистанції 800 м. Її результат — 2.05.14. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Друге місце посіла представниця Шрі-Ланки, третє — спортсменка з Бахрейну.
Раніше дві нагороди у легкій атлетиці здобули Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Спортсменки виграли срібну і бронзову медалі у стрибках у висоту.
Нагадаємо, головні змагання армійських спортсменів — VII Всесвітні ігри серед військовослужбовців (7th CISM Military World Games) проходять під егідою CISM 18 — 27 жовтня. До складу української делегації ввійшли 87 армійців вищої спортивної майстерності, які беруть участь у змаганнях з вільної, жіночої та греко-римської боротьби, дзюдо, вітрильного спорту, легкої атлетики, плавання, стрибків у воду, кульової стрільби, стрільби з лука, сучасного та військового п’ятиборства, фехтування.