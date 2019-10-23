Українські легкоатлетки виграли дві медалі Всесвітніх ігор серед військових

Юлія Левченко та Ірина Геращенко принесли Україні перші медалі в легкій атлетиці на VII Всесвітніх іграх серед військовослужбовців, які тривають в Ухані (Китай).

22 жовтня розпочалися змагання легкоатлетів, а вже зранку другого дня Україна виграла перші медалі, повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Срібну і бронзову нагороди зі стрибків у висоту Україні принесли Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Левченко стала другою з результатом 1,92 м, а Геращенко з результатом 1,90 м посіла третє місце. Першою стала Марія Ласіцкене - 2,01 м.

Владислав Мазур із результатом 7,65 м подолав кваліфікацію зі стрибків у довжину.

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Нагадаємо, головні змагання армійських спортсменів — VII Всесвітні ігри серед військовослужбовців (7th CISM Military World Games) проходять під егідою CISM 18 — 27 жовтня. До складу української делегації ввійшли 87 армійців вищої спортивної майстерності, які беруть участь у змаганнях з вільної, жіночої та греко-римської боротьби, дзюдо, вітрильного спорту, легкої атлетики, плавання, стрибків у воду, кульової стрільби, стрільби з лука, сучасного та військового п’ятиборства, фехтування. У скарбничці української збірної вже 14 медалей.

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