Україна здобула першу медаль на Всесвітніх іграх серед військових

Україна здобула першу медаль на Всесвітніх іграх серед військових

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Укрінформ
Українська дзюдоїстка, співробітник ЗСУ Марія Скора здобула першу медаль для збірної України на VII Всесвітніх іграх серед військовослужбовців у Китаї.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

“У перший день змагань армійська спортсменка Марія Скора завоювала бронзову медаль у ваговій категорії 57 кг”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 19 жовтня у Китаї відбулась урочиста церемонія відкриття VII Всесвітніх ігор серед військовослужбовців, у яких бере участь і команда з України.

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Зокрема, українська збірна команда на цих Іграх представлена 87 спортсменами у 12-ти видах спорту.

Фото: МОУ

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