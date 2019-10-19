VII Всесвітні ігри у Китаї: українські військові змагатимуться у 12-ти видах спорту

У Китаї відбулась урочиста церемонія відкриття VII Всесвітніх ігор серед військовослужбовців, у яких бере участь і команда з України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Урочиста церемонія відкриття VII Всесвітніх ігор серед військовослужбовців (7th CISM Military World Games) відбулася на стадіоні спортивного центру Уханя", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, організатори подарували гостям захопливе шоу за участю відомого актора Джекі Чана, на боях і трюках якого зростали більшість присутніх спортсменів.

Українська збірна команда на цих Іграх представлена 87 спортсменами у 12-ти видах спорту. Під час традиційного параду команд-учасниць почесну місію пронести стяг України довірили призеру чемпіонатів світу та Європи з греко-римської боротьби лейтенанту Олександру Чернецькому.

Повідомляється, що учасників армійських змагань привітали голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, президент Міжнародної ради військового спорту (CISM) полковник Ерве Печерілла.

Церемонія відкриття 7-х Всесвітніх Ігор серед військовослужбовців у Китаї / Фото: АрміяInform

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CISM є неурядовою неполітичною організацією, основною метою якої є розвиток військового спорту та фізичної культури, сприяння зміцненню дружніх відносин між представниками збройних сил країн – членів організації. За членством країн, кількістю учасників змагань та їх престижністю Міжнародна рада військового спорту посідає третє місце у світі після МОК та Всесвітньої студентської спортивної спілки.

На сьогодні CISM - це найбільша у світі військова мультиспортивна організація, членами якої є 133 країни. Збройні сили України є повноправним членом CISM з 1993 р.

Всесвітні ігри серед військовослужбовців проводяться з 1995 р.