Нічия - те, що найбільше підходить до цього матчу – Каштру

Головний тренер «Шахтаря» поставив під сумнів пенальті у ворота своєї команди.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру прокоментував нічию 2:2 в матчі ЛЧ проти загребського «Динамо», повідомляє Укрінформ.

«До матчу ми хотіли перемогти. Але є певна історія гри. Було кілька випадків. Я реаліст. Нічия - те, що найбільше підходить до цього матчу. Були моменти, коли ми були кращі.

За статистикою видно певний баланс за кутовими, ударам. А ось контролю м'яча у нас більше. Але не в третині поля суперника. Ще кількість фолів відрізняється. «Динамо» вбивало нашу гру з самого початку. Не давали проводити нам свою гру. 21 фол.

У нас не виходило їх зупиняти. Ми не хотіли руху від їх інсайдів. Але вони розкривали наші зони і створювали небезпеку.

У другому таймі ми були краще, повернулися до своєї гри, зрівняли. Ми зреагували добре в кінці. Були моменти, які могли нас вивести вперед. Була боротьба, обидві команди хотіли виграти. Жодна команда не виходить на поле для нічиєї.

Переглядаючи епізод з пенальті, можу сказати, що з боку П'ятова було торкання. Складно аналізувати. Гравець був в офсайді. Якби я був арбітром - не поставив би, але розумію це рішення. Майже в кожному матчі є таке. Я не люблю коментувати суддівство, більше подобається говорити про тактичну складову.

Кількість ударів у нас таке ж, як і у загребського «Динамо». З тим процентним співвідношенням контролю м'яча - мало бути більше. Вони своєю захисною лінією з 5 гравців закрили нам середину і ускладнили завдання. Було складно розкрити зони. Складний матч.

Вони були компетентні в обороні. Але навіть так у нас вийшло проходити через фланги, подавати. У нас було 5 моментів, у «Динамо» - 4. Потрібно більше.

Матч-відповідь буде також складним. У наступній зустрічі буде «Динамо», яке захоче більше тримати м'яч. «Шахтар» постарається забити ще швидше. «Шахтар» захоче виграти три очки в Загребі, але у суперника буде та ж мета», - розповів Каштру.

Нагадаємо, в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» зіграв вдома внічию 2:2 з «Динамо» (Загреб).