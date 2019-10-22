"Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Загреб). Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті С між футболістами донецького "Шахтаря" і загребського "Динамо".

"Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Загреб)

1:1

ПЕРЕРВА.

45 - Арбітр компенсував 1 хвилину до основного часу першого тайму.

43 - Жуніор Мораес "заліз" в офсайд.

42 - Моро грубо сфолив на Коноплянці у центрі поля.

40 - Алан Патрік заробив жовту картку.

38 - Пятов врятував ворота "Шахтаря" після небезпечного удару із середньої відстані Моро.

35 - Адемі порушив правила проти Тайсона.

33 - Ісмаїлі заробив кутовий. Розіграш стандарту виявився марним - до удару по воротах балканців справа не дійшла.

25 - ГООООЛ!!! Ольмо після передачі Оршича зіграв на випередження і зрівняв разунок у матчі.

23 - Перич отримав "гірчичник" за зрив атаки "гірників".

20 - Потужний удао Ольмо з-за меж штрафного майданчика заблокував захист господарів.

16 - ГОООООООООЛ!!! Коноплянка після передачі Марлоса відкрив рахунок у матчі результативним ударом з меж штрафного майданчика.

13 - "Шахтар" отримав право на кутовий. Після навісу Марлоса цей стандарт для господарів завершився...

10 - Гавранович порушив правила проти Болбата.

9 - Коноплянка із своєї улюбленої позиції на межі штрафного майданчика пробив дуже неточно.

7 - Стоянович за грубу гру отримав жовту картку.

3 - Перші хвилини матчу "Шахтар" проводить з м'ячем. "Гірники" контролюють гру та здійснюють "розвідку боєм".

Матч розпочався.

Пролунав гімн Ліги чемпіонів УЄФА.

Команди вийшли на поле стадіону "Металіст".

*****************

22 жовтня 2019 року. Харків. ОСК "Металіст". Початок о 19.55. Температура повітря +15С.

Ласкаво просимо до Харкова на поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2019/2020, в якому чемпіон України донецький "Шахтар" приймає свого візаві з Хорватії загребське "Динамо".

*************

Стартові склади:

"Шахтар": Андрій Пятов, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Жуніор Мораэс, Марлос, Євген Коноплянка, Алан Патрік, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Сергій Болбат.

Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).

"Динамо" (Загреб): Домінік Лівакович, Аріян Адемі, Дані Ольмо, Маріо Гавранович, Марін Леовац, Ніколо Моро, Кевін Теофіль-Катрен, Петар Стоянович, Діно Перич, Емір Ділавер, Міслав Оршич.

Головний тренер - Ненад Беліца (Хорватія).

Арбітр - Антоніо Матеу Лаос (Іспанія).

****************

Після двох турів у групі С в активі "Шахтаря" і загребського "Динамо" по три очки. Обидві команди перемогли "Аталанту", зазнавши при цьому поразки від "Манчестер Сіті".

"Шахтар" брав участь у двох матчах з балканськими динамівцями і незмінно брав гору. Команди змагалися в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2008/09, коли "гірники" виграли обидва матчі. Зустріч в Донецьку завершилася з рахунком 2:0, а в Загребі гості перемогли 3:1.

В іншому поєдинку групи С англійський "Манчестер Сіті" прийматиме італійську "Аталанту".

Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 6 очок, "Шахтар" - 3, "Динамо" - 3, "Аталанта" - 0.