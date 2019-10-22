"Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Загреб). Текстова трансляція
"Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Загреб)
1:1
ПЕРЕРВА.
45 - Арбітр компенсував 1 хвилину до основного часу першого тайму.
43 - Жуніор Мораес "заліз" в офсайд.
42 - Моро грубо сфолив на Коноплянці у центрі поля.
40 - Алан Патрік заробив жовту картку.
38 - Пятов врятував ворота "Шахтаря" після небезпечного удару із середньої відстані Моро.
35 - Адемі порушив правила проти Тайсона.
33 - Ісмаїлі заробив кутовий. Розіграш стандарту виявився марним - до удару по воротах балканців справа не дійшла.
25 - ГООООЛ!!! Ольмо після передачі Оршича зіграв на випередження і зрівняв разунок у матчі.
23 - Перич отримав "гірчичник" за зрив атаки "гірників".
20 - Потужний удао Ольмо з-за меж штрафного майданчика заблокував захист господарів.
16 - ГОООООООООЛ!!! Коноплянка після передачі Марлоса відкрив рахунок у матчі результативним ударом з меж штрафного майданчика.
13 - "Шахтар" отримав право на кутовий. Після навісу Марлоса цей стандарт для господарів завершився...
10 - Гавранович порушив правила проти Болбата.
9 - Коноплянка із своєї улюбленої позиції на межі штрафного майданчика пробив дуже неточно.
7 - Стоянович за грубу гру отримав жовту картку.
3 - Перші хвилини матчу "Шахтар" проводить з м'ячем. "Гірники" контролюють гру та здійснюють "розвідку боєм".
Матч розпочався.
Пролунав гімн Ліги чемпіонів УЄФА.
Команди вийшли на поле стадіону "Металіст".
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22 жовтня 2019 року. Харків. ОСК "Металіст". Початок о 19.55. Температура повітря +15С.
Ласкаво просимо до Харкова на поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2019/2020, в якому чемпіон України донецький "Шахтар" приймає свого візаві з Хорватії загребське "Динамо".
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Стартові склади:
"Шахтар": Андрій Пятов, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Жуніор Мораэс, Марлос, Євген Коноплянка, Алан Патрік, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Сергій Болбат.
Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).
"Динамо" (Загреб): Домінік Лівакович, Аріян Адемі, Дані Ольмо, Маріо Гавранович, Марін Леовац, Ніколо Моро, Кевін Теофіль-Катрен, Петар Стоянович, Діно Перич, Емір Ділавер, Міслав Оршич.
Головний тренер - Ненад Беліца (Хорватія).
Арбітр - Антоніо Матеу Лаос (Іспанія).
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Після двох турів у групі С в активі "Шахтаря" і загребського "Динамо" по три очки. Обидві команди перемогли "Аталанту", зазнавши при цьому поразки від "Манчестер Сіті".
"Шахтар" брав участь у двох матчах з балканськими динамівцями і незмінно брав гору. Команди змагалися в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2008/09, коли "гірники" виграли обидва матчі. Зустріч в Донецьку завершилася з рахунком 2:0, а в Загребі гості перемогли 3:1.
В іншому поєдинку групи С англійський "Манчестер Сіті" прийматиме італійську "Аталанту".
Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 6 очок, "Шахтар" - 3, "Динамо" - 3, "Аталанта" - 0.