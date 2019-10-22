"Шахтар" зіграв внічию із загребським "Динамо" в Лізі чемпіонів УЄФА

Чемпіонам України футболістам донецького "Шахтаря" не вдалося здобути другу перемогу поспіль у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА-2019/20.

"Гірники" у третьому турі основної сітки розіграшу розійшлися миром з чемпіоном Хорватії загребським "Динамо" - 2:2, повідомляє Укрінформ.

На ОСК "Металіст" у Харкові м'ячі забили Євген Коноплянка, який відзначився на 16-й хвилині ударом у дальній кут воріт Домініка Ліваковича, та Додо (75) - у складі господарів; Дані Ольмо (25), Міслав Оршич (60, з пенальті) - у балканців.

Шахтар - Динамо (Загреб) / Фото: Вʼячеслав Мадієвський, Укрінформ

В іншому матчі групи С англійський "Манчестер Сіті" на домашній арені "Етіхад" о 22.00 зійдеться з італійської "Аталантою".

Шахтар - Динамо (Загреб) - 2:2 / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

Наступний поєдинок у Лізі чемпіонів "Шахтар" зіграє також з хорватськими динамівцями, які прийматимуть донеччан 6 листопада на "Максимирі" в Загребі.

Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 6 очок (після 2-х ігор), "Динамо" (Загреб) - 4 (3), "Шахтар" - 4 (3), "Аталанта" - 0 (2).