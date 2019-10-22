"Шахтар" - "Динамо" (Загреб): текстова трансляція - сьогодні на Укрінформі
Гру, яка почнеться о 19.55 на стадіоні "Металіст" у Харкові, покаже телеканал "Футбол 1". Текстова трансляція поєдинку - на сайті Укрінформу.
Після двох турів у групі С в активі "Шахтаря" і загребського "Динамо" по три очки. Обидві команди перемогли "Аталанту", зазнавши при цьому поразки від "Манчестер Сіті".
"Шахтар" брав участь в двох матчах з динамівцями і незмінно брав гору. Команди змагалися в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2008/09, коли "гірники" виграли обидва матчі. Зустріч в Донецьку завершилася з рахунком 2:0, а в Загребі гості перемогли 3:1.
Зустріч "Шахтар" - "Динамо" (Загреб) обслуговуватиме бригада арбітрів з Іспанії, яку очолює 42-річний Антоніо Матеу Лаос.
В іншому поєдинку групи С англійський "Манчестер Сіті" прийматиме італійську "Аталанту".
Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 6 очок, "Шахтар" - 3, "Динамо" - 3, "Аталанта" - 0.