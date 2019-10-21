Стали відомі судді матчів "Олександрії" та "Динамо" в Лізі Європи УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій призначив суддівські бригади на матчі третього туру групового раунду Ліги Європи УЄФА.

Матчі відбудуться у четвер, 24 жовтня, повідомляє Укрінформ.

На поєдинку "Сент-Етьєнн" (Франція) - "Олександрія" (Україна) працюватимуть представники футбольної Феміди з Норвегії на чолі з головним арбітром Еспеном Ескосом. На лініях йому допомагатимуть Йон-Мікаель Кнутсен і Ейстейн Іттерланд. Четвертий оефері - Рогіт Саггі.

Зустріч розпочнеться у Франції о 19.55. Турнірне становище у групі I: "Вольфсбург" (Німеччина) - 4 очки, "Гент" (Бельгія) - 4, Сент-Етьєн "- 1," Олександрія "- 1.

Поєдинок київського "Динамо" та данського "Копенгагана", який пройде у четвер на НСК "Олімпійський", обслуговуватиме бригада суддів з Туреччини на чолі з Халілом Мелером. Лайнсмени - Джевдет Кемюрджюоглу та Екрем Кан, четвертий рефері - Арда Кардешлер.

Початок київського матчу - 22.00.

Група В: "Копенгаген" - 4 очки, "Динамо" - 4, "Мальме" (Швеція) - 1, "Лугано" (Швейцарія) - 1.

На фото: Халіл Мелер.