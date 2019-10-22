Батько-тренер Василя Ломаченка отримав спеціальний пояс WBC

Анатолій Ломаченко, батько і тренер чемпіона WBA, WBO і WBC українського боксера Василя Ломаченка, отримав спеціальний пояс WBC.

Нагороду Всесвітньої боксерської ради (WBC) Анатолій Ломаченко отримав за внесок у розвиток боксу. А вручили її українські боксери Василь Ломаченко і Олександр Усик під час 57-го конгресу організації, який проходить у мексиканському Канкуні.

El momento en que @VasylLomachenko y @usykaa entregan a Papá Lomachenko un reconocimiento por su gran trabajo con el boxeo 🇺🇦 #wbccancun57 pic.twitter.com/R0PamWERH3 — Erika Montoya (@LaKiks) 21 жовтня 2019 р.

Як повідомлялося, чемпіон WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко ділить зі своїм батьком-тренером свої гонорари 50 на 50. Втім, Анатолій Ломаченко відмовився від гонорару за підготовку свого вихованця Олександра Усика до бою з росіянином Муратом Гассієвим, який відбувся в травні й приніс українському боксеру звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті. Анатолій Ломаченко тоді зазначив, що робив це “не заради грошей, а заради боксу”.