Батько-тренер Василя Ломаченка отримав спеціальний пояс WBC

Батько-тренер Василя Ломаченка отримав спеціальний пояс WBC

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Укрінформ
Анатолій Ломаченко, батько і тренер чемпіона WBA, WBO і WBC українського боксера Василя Ломаченка, отримав спеціальний пояс WBC.

Нагороду Всесвітньої боксерської ради (WBC) Анатолій Ломаченко отримав за внесок у розвиток боксу. А вручили її українські боксери Василь Ломаченко і Олександр Усик під час 57-го конгресу організації, який проходить у мексиканському Канкуні.

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Як повідомлялося, чемпіон WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко ділить зі своїм батьком-тренером свої гонорари 50 на 50. Втім, Анатолій Ломаченко відмовився від гонорару за підготовку свого вихованця Олександра Усика до бою з росіянином Муратом Гассієвим, який відбувся в травні й приніс українському боксеру звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті. Анатолій Ломаченко тоді зазначив, що робив це “не заради грошей, а заради боксу”.

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