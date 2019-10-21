Українці вибороли три “золота” на ЧС з веслування на байдарках і каное у марафоні

У китайському місті Шаосін завершилася світова першість з веслування на байдарках і каное у марафоні.

Українські каноїсти із Енергодара Запорізької області Людмила Бабак та Денис Давидов вибороли три золоті нагороди на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное у марафоні. Про це повідомляє Федерація каное України у Facebook.

Людмила Бабак стала чотириразовою чемпіонкою світу з марафону. В китайському Шаосіні вона здобула перемогу в довгому марафоні, подолавши дистанцію 14,5 км за 1:19.30,84. Раніше тут українка перемогла на короткій дистанції марафону, здолавши 3,6 км за 19.20,43.

Відзначається, що Бабак не знає поразок в марафонах з 2017 року, коли виграла дві дистанції на чемпіонаті Європи та одну на чемпіонаті світу: вихованка Сергія Снежка завоювала 9 вищих нагород на чемпіонатах світу (4) та Європи (5).

Денис Давидов став кращим у змаганнях серед молоді (U-23), показавши на дистанції 22,1 км результат 1:55.16.