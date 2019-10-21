Старікова виграла другу медаль чемпіонату Європи з велотреку в Апелдорні

Старікова виграла другу медаль чемпіонату Європи з велотреку в Апелдорні

Укрінформ
Українська велосипедистка Олена Старікова завоювала другу медаль чемпіонату Європи з велотреку в Апелдорні (Нідерланди).

“До срібла у спринті учениця Євгена Болібруха додає “бронзу” у гіті на 500м”, - повідомляє НОК України у Facebook.

Таким чином, збірна України має 3 медалі чемпіонату Європи з велотреку, який проходив в Апелдорні й завершився 20 жовтня.

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Раніше Олена Старікова посіла друге місце у спринті, а Ганна Соловей виграла “бронзу” у груповій гонці.

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