Старікова виграла другу медаль чемпіонату Європи з велотреку в Апелдорні

Українська велосипедистка Олена Старікова завоювала другу медаль чемпіонату Європи з велотреку в Апелдорні (Нідерланди).

“До срібла у спринті учениця Євгена Болібруха додає “бронзу” у гіті на 500м”, - повідомляє НОК України у Facebook.

Таким чином, збірна України має 3 медалі чемпіонату Європи з велотреку, який проходив в Апелдорні й завершився 20 жовтня.

Раніше Олена Старікова посіла друге місце у спринті, а Ганна Соловей виграла “бронзу” у груповій гонці.