Українка Соловей виграла «бронзу» ЧЄ з велотреку

Наша велосипедистка посіла третє місце у груповій гонці.

Українка Ганна Соловей виграла «бронзу» чемпіонату Європи з велотреку у груповій гонці в Апелдорні (Нідерланди), повідомляє Укрінформ.

Наша спортсменка набрала 38 очок (20 за коло переваги і 18 на проміжних фінішах), поступившись лише Марії Джулії Конфалоньєрі з Італії (46) і білорусці Татьяні Шараковій (44).

Це друга медаль збірної України на чемпіонаті Європи з велотреку. Турнір триватиме до 20 жовтня.

Нагадаємо, Олена Старикова виграла «срібло» чемпіонату Європи з велотреку в Апелдорні (Нідерланди).Українка посіла друге місце в спринті. У фіналі Старикова в двох заїздах поступилася росіянці Анастасії Войновій.