Українка Старикова виграла «срібло» ЧЄ з велотреку

Наша велосипедистка посіла друге місце у спринті.

Олена Старикова виграла «срібло» чемпіонату Європи з велотреку в Апелдорні (Нідерланди), повідомляє Укрінформ.

Українка посіла друге місце в спринті. У фіналі Старикова в двох заїздах поступилася росіянці Анастасії Войновій.

Це перша медаль збірної України на чемпіонаті Європи з велотреку. Турнір триватиме до 20 жовтня.

Нагадаємо, що в січні Олена виграла загальний залік Кубка світу в спринті. У березні Старикова завоювала «срібло» чемпіонату світу в гіті на 500 метрів. У цій же дисципліні українка посіла друге місце на Європейських іграх.