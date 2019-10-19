Мурзін очолив баскетбольну команду Суперліги "Харківські Соколи"

Баскетбольний клуб "Харківські Соколи" оголосили в суботу про призначення екс-наставника національної збірної України Євгена Мурзіна своїм новим головним тренером.

Раніше з цієї посади в харківському клубі пішов Володимир Коваль, повідомляє пресслужба ФБУ.

Минулого сезону Мурзін тренував "Київ-Баскет", з яким завоював срібні медалі Суперліги. У 2015-19 роках тренер очолював національну збірну України і виводив її до плей-офф Євробаскету-2017.

Додамо, що "Харківські Соколи" є дебютантами Суперліги. Команда програла суперникам усі шість своїх матчів і посідають сьоме місцу у турнірній таблиці.