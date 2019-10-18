«Прометей» здобув п’яту перемогу в Суперлізі

Команда з Кам’янського впевнено очолює турнірну таблицю.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. Новачок ліги – «Прометей» обіграв вдома «Хімік» 83:72. Про це повідомляє Укрінформ.

Сенсаційний новачок Суперліги «Прометей» виграв вже п’ять стартових матчів чемпіонату. Сьогодні команда з Кам’янського обіграла вдома чинного чемпіона – «Хімік» - 83:72. Найрезультативніші гравці матчу: Малік Трент (16 очок) – «Прометей» та Артем Ковальов (25 очок) – «Хімік».

«Прометей» набрав 10 очок і посідає перше місце в турнірній таблиці Суперліги. На другому місці «Черкаські Мавпи» - 8 очок.

Нагадаємо, сьогодні «Одеса» перемогла на виїзді «Запоріжжя» 87:77. Це перша перемога одеситів в сезоні. Також сьогодні «Черкаські Мавпи» завдали поразки «Київ-Баскет» - 85:77.