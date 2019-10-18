Усик підтримає Гвоздика у титульному бою в Філадельфії

Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі український боксер Олександр Усик прибув до Філадельфії на титульний бій Гвоздик — Бетербієв.

У відео, яке з’явилося на сторінці Luckypunch.net у facebook, Олександр Усик сказав слова підтримки Олександру Гвоздику, а також закликав боксера бити свого нинішнього суперника, як колись бив його самого.

Як повідомлялося, в ніч на 19 жовтня в Філадельфії (США) чемпіон WBC в напівважкій вазі український боксер Олександр Гвоздик і чемпіон IBF росіянин Артур Бетербієв проведуть об’єднавчий бій. Переможець стане володарем двох титулів.

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Поєдинок орієнтовно розпочнеться о 4.30 за київським часом. Наживо його покаже телеканал “Інтер”. Букмекери віддають мінімальну перевагу в цьому протистоянні українському боксеру.