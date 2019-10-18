Гвоздик і Бетербієв показали майже однакову вагу перед боєм

Учасники об’єднавчого поєдинку за титули WBC і IBF у напівважкій вазі Олександр Гвоздик і Артур Бетербієв провели традиційну церемонію зважування перед боєм, який відбудеться в ніч на 19 жовтня.

Чемпіон WBC в напівважкій вазі український боксер Олександр Гвоздик важить 79 кг, чемпіон IBF росіянин Артур Бетербієв — 79,2 кг.

Офіційна процедура зважування боксерів пройшла у Філадельфії (США), де в неділю, 19 жовтня, орієнтовно о 4.30 за київським часом боксери проведуть об’єднавчий поєдинок за титули WBC і IBF.

Як повідомлялося, свій останній бій Гвоздик провів в кінці березня проти француза Дуду Нгумби, якого переміг технічним нокаутом в 5 раунді. Титул чемпіона WBC в напівважкій вазі український боксер здобув в грудні минулого року, нокаутувавши в 11-му раунді канадця Адоніса Стівенсона.

Артур Бетербієв в травні провів успішний захист титулу IBF, впоравшись із боснійцем Радівоє Калайджичем.

Фото: vringe.com