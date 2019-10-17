Гвоздику зможуть організувати бій за 4 титули в разі перемоги над Бетербієвим - промоутер

Глава Top Rank Боб Арум поділився очікуваннями від поєдинку Гвоздик — Бетербієв, переможець якого стане чемпіоном WBC і IBF у напівважкій вазі.

Боб Арум в інтерв’ю Luckypunch.net, зокрема, зазначив, що цей бій “буде боєм року” і в майбутньому Олександру Гвоздику зможуть організувати бій за 4 титули, якщо він переможе.

“Цей бій буде поєдинком року. Бій Гвоздик - Бетербієв може піти за різними сценаріями. Українець - неймовірний боксер, проте Бетербієв - потужний ударник. Питання у тому, чи зможе Гвоздик нейтралізувати сильні сторони суперника. Не дати цьому бою стати рубкою, а тримати його в рамках боксерського поєдинку і, можливо, сам нокаутувати росіянина. Не факт, що це станеться, проте це дуже реально. Я вам гарантую, цей бій буде боєм року.

Думаю, якщо Гвоздик переможе Бетербієва, ми зможемо зробити йому бій за 4 титули в майбутньому”, - сказав Арум.

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Як повідомлялося, поєдинок між чемпіоном WBC Олександром Гвоздиком і чемпіоном IBF Артуром Бетербієвим у напівважкій вазі відбудеться в неділю, 19 жовтня, в Філадельфії (США) й розпочнеться орієнтовно о 4.30 за київським часом. Наживо його покаже телеканал “Інтер”.