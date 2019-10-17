Гвоздик і Бетербієв провели дуель поглядів

Учасники об’єднавчого поєдинку за титули WBC і IBF у напівважкій вазі Олександр Гвоздик і Артур Бетербієв провели традиційну дуель поглядів.

Поєдинок Гвоздик - Бетербієв відбудеться в неділю, 19 жовтня, в Філадельфії (США) й розпочнеться орієнтовно о 4.30 за київським часом. Наживо його покаже телеканал “Інтер”.

Відео дуелі поглядів:

Переможець стане чемпіоном світу в напівважкій вазі за версіями WBC і IBF. За цей бій Олександр Гвоздик отримає рекордний гонорар у кар'єрі - 1,5 млн доларів.

Нагадаємо, свій останній бій Гвоздик провів в кінці березня проти француза Дуду Нгумби, якого переміг технічним нокаутом в 5 раунді. Титул чемпіона WBC в напівважкій вазі український боксер здобув в грудні минулого року, нокаутувавши в 11-му раунді канадця Адоніса Стівенсона.

Артур Бетербієв в травні провів успішний захист титулу IBF, впоравшись із боснійцем Радівоє Калайджичем.