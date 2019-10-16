Бій Гвоздик – Бетербієв покаже телеканал «Інтер»

Трансляція відбудеться в неділю, 19 жовтня, початок о 4:30 за київським часом.

Телеканал «Інтер» на офіційному сайті повідомив про проведення прямої трансляції об'єднавчого бою між Олександром Гвоздиком і Артуром Бетербієвим.

Приблизний початок поєдинку в неділю, 19 жовтня, о 4:30 за київським часом.

Переможець бою стане чемпіоном світу в напівважкій вазі за версіями WBC і IBF. Поєдинок відбудеться в Філадельфії.

За бій проти Бетербієва Гвоздик отримає рекордний гонорар в кар'єрі - 1,5 мільйона доларів.

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Останній бій Гвоздик провів в кінці березня проти француза Дуду Нгумби. Українець переміг технічним нокаутом в п'ятому раунді.

Титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Гвоздик здобув в грудні минулого року, нокаутувавши в 11-му раунді канадця Адоніса Стівенсона.