Гвоздик впевнений в своїй перемозі над Бетербієвим

Український боксер може об’єднати чемпіонські титули WBC і IBF в напівважкій вазі.

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик висловив упевненість в перемозі в об'єднавчому бою проти володаря поясу за версією IBF Артура Бетербієва. Про це він розповів boxingnews24.com.

«Моєю першою метою було стати чемпіоном світу. Зараз же я хочу об'єднати пояси і почну з Бетербієва. Бій буде видовищним, вболівальники отримають задоволення. Вони просили цей поєдинок - вони його отримають.

Єдине, що я знаю, - я стану об'єднаним чемпіоном світу. У мене найкращий тренер - Тедді Атлас. Під його керівництвом я проведу вже третій бій, з кожним разом відчуваю, що стаю все краще і краще», - заявив Гвоздик.

Нагадаємо, бій між Гвоздиком і Бетербієвим відбудеться 18 жовтня в Філадельфії. За поєдинок проти росіянина Гвоздик заробить 1,5 мільйона доларів. Це буде його рекордний гонорар в кар'єрі.

Останній бій Гвоздик провів в кінці березня проти француза Дуду Нгумби. Українець переміг технічним нокаутом в п'ятому раунді.

Титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Гвоздик здобув в грудні минулого року, нокаутувавши в 11-му раунді канадця Адоніса Стівенсона.