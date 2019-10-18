Букмекери дали прогноз на боксерський бій Гвоздик - Бетербієв
Букмекери віддають мінімальну перевагу у цьому протистоянні українському боксеру, повідомляє Укрінформ.
Лідер букмекерської справи - контора Wiliam Hill оцінює успіх Гвоздика коефіцієнтом 1,73, перемогу Бетербієва - 2,10, нічию - 26,00.
Переможець бою стане чемпіоном світу у напівважкій вазі за версіями WBC (пояс Гвоздика) і IBF (пояс Бетербієва).
Останній поєдинок Гвоздик провів наприкінці березня проти француза Дуду Нгумби і переміг технічним нокаутом у п'ятому раунді, уродженець Дагестану також у п'ятому раунді виграв у травні у боснійця Радівоє Калайджича. Усього 32-річний Гвоздик на профірингу має 17 перемог (14 - нокатутом), а 34-річний суперник - 14 перемог (14 - нокаутом).
Бій Гвоздик – Бетербієв покаже телеканал "Інтер". Трансляція розпочнеться у суботу приблизно о 4.30 за київським часом.
За бій проти Бетербієва Гвоздик отримає рекордний гонорар у кар'єрі - 1,5 мільйона доларів.