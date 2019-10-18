Букмекери дали прогноз на боксерський бій Гвоздик - Бетербієв

У ніч з 18-го на 19 жовтня у Філадельфії (США) відбудеться об'єднавчий чемпіонський боксерський поєдинок у напівважкій вазі між українцем Олександром Гвоздиком та Артуром Бетербієвим з Росії.

Букмекери віддають мінімальну перевагу у цьому протистоянні українському боксеру, повідомляє Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора Wiliam Hill оцінює успіх Гвоздика коефіцієнтом 1,73, перемогу Бетербієва - 2,10, нічию - 26,00.

Переможець бою стане чемпіоном світу у напівважкій вазі за версіями WBC (пояс Гвоздика) і IBF (пояс Бетербієва).

Останній поєдинок Гвоздик провів наприкінці березня проти француза Дуду Нгумби і переміг технічним нокаутом у п'ятому раунді, уродженець Дагестану також у п'ятому раунді виграв у травні у боснійця Радівоє Калайджича. Усього 32-річний Гвоздик на профірингу має 17 перемог (14 - нокатутом), а 34-річний суперник - 14 перемог (14 - нокаутом).

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Бій Гвоздик – Бетербієв покаже телеканал "Інтер". Трансляція розпочнеться у суботу приблизно о 4.30 за київським часом.

За бій проти Бетербієва Гвоздик отримає рекордний гонорар у кар'єрі - 1,5 мільйона доларів.