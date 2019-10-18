ФБУ не задовольнила протест “Дніпра” на результат матчу з “Прометеєм”

Директорат Федерації баскетболу України виніс рішення щодо протесту “Дніпра” на результат матчу з “Прометеєм” в Суперлізі, який відбувся 14 жовтня.

На засіданні Директорату ФБУ 17 жовтня було прийнято рішення відмовити у задоволенні вимог протесту баскетбольного клубу “Дніпро” у зв’язку з відсутністю підстав, а дії арбітрів матчу визнати “неупередженими на користь однієї з команд”. Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Нагадаємо, “Дніпро” подав протест на результат матчу з “Прометеєм” (60:67), який відбувся 14 жовтня в рамках регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги. У своєму протесті клуб із Дніпра зсилався на “упереджене, непрофесійне суддівство”, яке вплинуло на результат гри.

Технічна комісія ФБУ зробила і оприлюднила добірку суддівських помилок у грі Суперліги Парі-Матч між баскетбольними командами “Дніпро” і “Прометей” (Кам'янське). У відеоматеріалі зібрано епізоди, в яких були прийняті хибні рішення як на користь однієї, так і на користь іншої команди.

ФБУ рекомендувала Департаменту організації та проведення змагань та Технічній комісії ретельніше підходити до визначення формули призначення суддів за участю команд-лідерів Дивізіону "А" (Суперліга).