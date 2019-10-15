“Дніпро” подав протест на результат матчу з “Прометеєм” у Суперлізі

Баскетбольний клуб “Дніпро” подав протест на результат матчу з “Прометеєм” (60:67), який відбувся 14 жовтня в рамках регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги.

У своєму протесті “Дніпро” зсилаються на “упереджене, непрофесійне суддівство”, яке вплинуло на результат гри. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Протягом найближчих 24 годин після матчу “Дніпро” надасть відео всіх спірних епізодів. Після цього директорат ФБУ розгляне протест та усі надані відеофайли, які опублікує на офіційному сайті ФБУ.

Відео матчу:

Як повідомлялося, вчора “Прометей” обіграв “Дніпро” (67:60) і здобув четверту перемогу в Суперлізі. Баскетболісти із Кам’янського набрали 8 очок і знову стали лідерами чемпіонату. “Дніпро” зазнав першої поразки в сезоні й перемістився на 2 місце.