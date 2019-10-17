У Раді презентували "Енциклопедію українського боксу. Золото нації"

Сьогодні, 17 жовтня, у парламенті у рамках проекту «Книжковий клуб Верховної Ради України «Саміт з книгою» відбулася презентація книги Антона Горюнова «Енциклопедія українського боксу. Золото нації».

Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної Ради.

Засідання Клубу відкрив народний депутат Микита Потураєв. Він привітав усіх присутніх і побажав гостям клубу приємного спілкування, а гостям, - присутнім боксерам - досягнення нових вершин у спорті.

У заході взяв участь автор книги «Енциклопедія українського боксу. Золото нації» книги Антон Горюнов. Він розповів про свою роботу над Енциклопедією і наголосив: «Бокс – це найбільш титулований вид спорту в Україні». Автор також поділився враженнями від спілкування з визначними боксерами. Він підкреслив: «Сьогодні наша країна має 15 чемпіонів світу, і це дуже вагомий показник на світовому рівні».

Презентація книги «Енциклопедія українського боксу. Золото нації» в Києві / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

Як зазначається в повідомленні, учасники Клубу мали можливість поспілкуватися з почесними гостями заходу: президентом Національної ліги професійного боксу України Михайлом Зав’яловим, чемпіонами світу з боксу Віктором Постолом, В’ячеславом Сенченком, Сергієм Дзинзируком, Юрієм Нужненком, інтернаціональним чемпіоном з боксу за версією WBO Денисом Берінчиком.

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Участь у засіданні Книжкового клубу взяв також фундатор видавництва «Саміт-Книга» Ігор Степурін.

Створення «Книжкового клубу Верховної Ради України «Саміт з книгою» ініційоване фракцією Політичної партії «Слуга народу». На засіданнях Клубу вже побували польський письменник Януш Леон Вишневський та культовий український письменник і поет Сергій Жадан.