Лунін увійшов до двадцятки претендентів на футбольну премію Golden Boy

Воротар іспанського футбольного клубу "Вальядолід" та національної збірної України Андрій Лунін увійшов до числа двадцяти претендентів на нагороду Golden Boy 2019 року, яка вручається кращому футболісту віком до 21-го року.

Серед претендентів на нагороду - Маттейс Де Лігт з Нідерландів, португалець Жоау Феліш, італієць Джанлуїджі Доннарумма, британець Джейдон Санчо та інші таланти, повідомляє Football Italia. Фінальний список претендентів на нагороду Golden Boy-2019: Читайте також: Роналду занадто пізно прокинувся - португальські ЗМІ про матч у Києві Маттейс Де Лігт ("Ювентус", Нідерланди) Альфонсо Девіс ("Баварія", Канада) Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан", Італі) Ансуї Фаті ("Барселона", Іспанія) Філ Фоден ("Манчестер Сіті", Англія) Маттео Гендузі ("Арсенал", Франція) Ерлінг Голланд ("Зальцбург", Норвегія) Кай Гаверц ("Баєр", Німеччина) Жоау Феліш ("Атлетико", Португалія) Деян Йовелич ("Айнтрахт", Сербія) Мойзе Кін (Евертон, Італія) Лі Кан Ін ("Валенсія", Республіка Корея) Андрій Лунін ("Вальядолід", Україна) Доніелл Маллен (ПСВ, Нідерланди) Мейсон Маунт ("Челсі", Англія) "Родріго" ("Реал", Бразилія) Джейдон Санчо ("Боруссія", Дортмунд, Англія) Ферран Торрес ("Валенсія", Іспанія) Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія) Ніколо Дзаньйоло ("Рома", Італія).