Роналду занадто пізно прокинувся - португальські ЗМІ про матч у Києві

Збірна України з футболу переграла в матчі 8-го туру відбіркового циклу Євро-2020 Португалію (2:1) і вийшла у фінал Євро-2020.

Реакція на поразку своєї команди у португальських ЗМІ є досить стриманою, повідомляє Zbirna.com.

"Занадто пізно прокинувся! "- оцінює гру Кріштіану Роналду у матчі з Україною авторитетне видання Record.

"Це була поразка від А до Я! Перелік такий: П'ятов, поперечина, фатальне невезіння, карикатурні удари Бернарду Сілви, Роналду, який пізно прокинувся. Насправді причини невдачі криються у співвідношенні між кількістю дій наших гравців та їхньою якістю. На жаль, одне не перейшло в інше", - аналізує результат матчу видання.

"Португалія втратила шанси посісти перше місце у групі", - констатує A Bola.

"Фернанду Сантуш зазнав третьої поразки в офіційних іграх в якості тренера збірної Португалії. А його команда не вийде з першого місця, яке забронювала за собою Україна. Але й драматизувати цю невдачу не варто, ситуація у національної збірної є далекою від катастрофічної. Розклад матчів, що залишилися, вселяє оптимізм - Литва і Люксембург у листопаді", - втішає португальських уболівальників газета.

"Не я шукаю рекорди, рекорди шукають мене", - цитує Кріштіану Роналду O Jogo.

"Минулого разу, коли я грав у Києві, ми перемогли "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів. Я знову тут і знову знаменна подія - 700-й гол у кар'єрі. Щоравда, рекорд має гіркий присмак. Я вважаю, що ми не заслужили поразки від України. Команда грала добре, я пишаюся партнерами. Саме їм я присвячую свій рекорд", - наводить слова зірки збірної Португалії видання.

Фото: Globalnoticias.pt.