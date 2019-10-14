Остап Маркевич став тренером одеського "Чорноморця"

Одеський футбольний клуб "Чорноморець" призначив 41-річного Остапа Маркевича на посаду нового головного тренера команди.

Контракт укладено в понеділок, 14 жовтня, повідомляє офіційний сайт "моряків".

У вівторок Маркевича представлять футболістам одеської команди.

Остап Маркевич - син екс-наставника "Металіста", "Дніпра" та збірної України Мирона Маркевича. Він виступав за команду "Карпати-2" (Львів), працював тренером у футбольній школі Мирона Маркевича у Винниках, у структурі ФК "Вільярреал" (Іспанія). Починаючи з 2016 року, Олег Маркевич тренував "Вільярреал" (U20), разом з яким виграв срібні медалі чемпіонату Іспанії, "Агробізнес" (Волочиськ).