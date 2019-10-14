Команда Шевченка на відстані одного очка від Євро-2020
Вже завтра, саме в п'ятницю 11 жовтня, збірна України має знову зіграти з командою Литви в рамках відбору Євро-2020.
Нагадаємо, що 7 вересня підопічні Андрія Шевченка вже святкували перемогу 3:0 на виїзді і тепер повинні закріпити цей результат вже вдома на харківському стадіоні ОСК «Металіст». До речі, відомо, що гімн перед грою виконає DZIDZIO, а на самій арені очікується аншлаг.
До того ж, аналітики Parimatch не тільки дають 90% на перемогу збірної України, але і чекають ще однієї результативної перемоги, що не може не тішити.
І 58% на те, що наша команда заб'є більше двох м'ячів. Шанси Литви на більш ніж один гол - 9%. До того ж матч проводитиме австрійський суддя Харальд Лехнер, збірна України з ним обігравала у відборі ЧС 2014 Сан-Марино 8:0 на виїзді. Це теж гарний знак.
А понеділок, 14 жовтня, стане особливим святом для столичних уболівальників. Їх чекатиме матч збірної України, яка не грала в Києві майже два роки. Тоді команда Андрія Шевченка зустрічалася у відборі ЧС-2018 з хорватами, майбутніми фіналістами Мундіалю. Тепер же нас чекає гра проти португальців, чинних чемпіонів Європи.
Фернанду Сантуш уже дав зрозуміти, що матч з Україною для нього принциповий і заявив, що його влаштує лише перше місце у відборі, а за друге нехай б'ються Україна і Сербія. Не промовчав і Роналду. Кріштіану зазначив, що їде до Києва, щоб перемогти. З мотивацією у португальця дійсно ніколи не було проблем, подивимося, чи допоможе йому це в досягненні бажаного результату. Адже протистояння на полі точно вийде напруженим.
В цілому, Португалія підходить до матчу без особливих кадрових проблем, хіба що через травму не гратиме півзахисник «Бенфіки» Рафа Сілва. Втім, це не головна проблема команди. Судячи з ажіотажу навколо матчу, трибуни «Олімпійського» будуть заповнені вщерть. А це означає, що палка підтримка збірній України гарантована.