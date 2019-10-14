Команда Шевченка на відстані одного очка від Євро-2020

Збірну України чекає випробування чемпіонами Європи.

Вже завтра, саме в п'ятницю 11 жовтня, збірна України має знову зіграти з командою Литви в рамках відбору Євро-2020.

Нагадаємо, що 7 вересня підопічні Андрія Шевченка вже святкували перемогу 3:0 на виїзді і тепер повинні закріпити цей результат вже вдома на харківському стадіоні ОСК «Металіст». До речі, відомо, що гімн перед грою виконає DZIDZIO, а на самій арені очікується аншлаг.

До того ж, аналітики Parimatch не тільки дають 90% на перемогу збірної України, але і чекають ще однієї результативної перемоги, що не може не тішити.

І 58% на те, що наша команда заб'є більше двох м'ячів. Шанси Литви на більш ніж один гол - 9%. До того ж матч проводитиме австрійський суддя Харальд Лехнер, збірна України з ним обігравала у відборі ЧС 2014 Сан-Марино 8:0 на виїзді. Це теж гарний знак.

А понеділок, 14 жовтня, стане особливим святом для столичних уболівальників. Їх чекатиме матч збірної України, яка не грала в Києві майже два роки. Тоді команда Андрія Шевченка зустрічалася у відборі ЧС-2018 з хорватами, майбутніми фіналістами Мундіалю. Тепер же нас чекає гра проти португальців, чинних чемпіонів Європи.

Матчем саме з цим суперником для збірної України почався відбір Євро-2020. Нічийний результат тієї гри став для багатьох сенсаційним і, якщо ми зможемо його повторити або поліпшити, це означатиме, що можна готуватися до поїздки на чемпіонат Європи. Шанси команди Андрія Шевченка непогані, по 32% як на перемогу, так і нічию від аналітиків Parimatch проти 36% на успіх Португалії.

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Фернанду Сантуш уже дав зрозуміти, що матч з Україною для нього принциповий і заявив, що його влаштує лише перше місце у відборі, а за друге нехай б'ються Україна і Сербія. Не промовчав і Роналду. Кріштіану зазначив, що їде до Києва, щоб перемогти. З мотивацією у португальця дійсно ніколи не було проблем, подивимося, чи допоможе йому це в досягненні бажаного результату. Адже протистояння на полі точно вийде напруженим.

В цілому, Португалія підходить до матчу без особливих кадрових проблем, хіба що через травму не гратиме півзахисник «Бенфіки» Рафа Сілва. Втім, це не головна проблема команди. Судячи з ажіотажу навколо матчу, трибуни «Олімпійського» будуть заповнені вщерть. А це означає, що палка підтримка збірній України гарантована.