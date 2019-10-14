Україна і Португалія визначилися з формою на гру відбору Євро-2020

Футбольні збірні України та Португалії визначилися з конмплектамі форми на матч кваліфікації Євро-2020.

Українці зіграють у домашніх жовтих кольорах, Португалія вийде на поле також у домашніх - червоних, повідомляє пресслужба УАФ.

Поєдинок Україна - Португалія відбудеться сьогодні на київському НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 21.45.

Зустріч обслуговуватиме суддівська бригада з Англії на чолі з 40-річним арбітром Ентоні Тейлором. На лініях йому допомагатимуть Гаррі Бесвік та Адам Нунн. У якості четвертого рефері виступить Крейг Поусон.

Турнірне становище у відбірковій групі В перед грою: Україна - 16 очок (после 6-ти матчів), Португалія - ​​11 (5), Сербія - 7 (5), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (6) .