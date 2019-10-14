Букмекери дали прогноз на матч Україна - Португалія

У понеділок, 14 жовтня, на київському НСК "Олімпійський" національна збірна України проведе матч відбору Євро-2020 проти діючих чемпіонів континенту португальців.

Букмекери в цьому протистоянні вважають фаворитами гостей з Піренеїв, повідомляє Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill виграш команди Андрія Шевченка оцінює коефіцієнтом 3,70, нічию - 3,20, перемогу Португалії - 2,10.

Коротко згадаємо історію футбольних матчів між Україною та Португалією. Тут поки що паритет. Уперше національні збірні двох країн зіграли між собою 1996 року під час відбору на чемпіонат світу-1998. Тоді українці та португальці обмінялися двома домашніми перемогами. У Києві наша команда на "Олімпійському" виграла з рахунком 2:1, а в Порту поступилася - 0:1. І, нарешті, у березні 2019-го наша команда у кваліфікації Євро-2020 привезла нічию з лісабонського стадіону "Да Луж" - 0:0.

Турнірне становище у відбірковій групі В перед грою: Україна - 16 очок (після 6-ти матчів), Португалія - ​​11 (5), Сербія - 7 (5), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (6). Запас в очках перед останніми зустрічами з португальцями та сербами практично забезпечує Україні вихід до фінальної стадії Євро-2020. Однак є нюанси. Крім того, нашій збірній є сенс поборотися за перше місце у групі, яке дає перевагу під час жеребкування фінальної стадії Євро-2020.

На матч Україна - Португалія УЄФА призначив суддівську бригаду з Англії на чолі з досвідченим 40-річним арбітром Ентоні Тейлором. На лініях йому допомагатимуть Гаррі Бесвік та Адам Нунн. В якості четвертого рефері виступить Крейг Поусон.

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У прямій трансляції зустріч 14 жовтня покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". Початок матчу - о 21.45.