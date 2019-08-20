Тайсон і Коваленко відновили тренування у загальній групі "Шахтаря"

Футболісти донецького клубу “Шахтар” провели відновлювальне тренування. До загальної групи повернулися Віктор Коваленко і Тайсон.

Тренування 20 серпня розпочалося з розминки і квадратів, після чого частина гравців відновлювали сили, виконуючи фітнес-вправи, а решта відточували удари по воротах і організували міні-турнір. Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

До занять в загальній групі після кількох тижнів приступив півзахисник Віктор Коваленко. Також у грі й капітан команди Тайсон. Ще один бразилець, півзахисник Тете, оговтався після застуди і готовий до роботи. Що стосується Дентіньйо, то його повернення на поле відбудеться завтра.

"Шахтар" провів відновлювальне тренування / Фото: ФК "Шахтар"

Перемога над "Львовом" (2:0) у 4-му турі чемпіонату України з футболу зміцнила позиції команди в турнірній таблиці й додала впевненості перед наступним важливим поєдинком.

25 серпня, в День шахтаря і День міста Донецька, на домашньому стадіоні “Шахтаря” в Харкові відбудеться матч з “Маріуполем”. Донбаське дербі обіцяє бути цікавим: приазовці завершили виступи на євроарені й можуть зосередитися на внутрішньому чемпіонаті. Супернику вкрай необхідно набирати очки на старті турніру, адже після трьох турів в його активі перемога і нічия.

Квитки на матч доступні в касах ОСК “Металіст” і онлайн на сайті shakhtar.com.