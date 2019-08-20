Донецький футбольний клуб “Шахтар” відкрив черговий футбольний майданчик в рамках проекту Shakhtar Social “Давай, грай!”.

Дем'янов на Івано-Франківщині став 25-м населеним пунктом на карті соціального проекту з розвитку масового дитячого футболу “Давай, грай!”, повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

Відкриття майданчика відбулося в день матчу 4-го туру чемпіонату України з футболу “Львів” - “Шахтар” (0:2). Всього в Дем'яновому під керівництвом тренера-адміністратора займатимуться 60 дітей.

Участь у першому тренуванні юних футболістів, яке відбулося 18 серпня, взяв захисник “оранжево-чорних” Валерій Бондар.

“Шахтар” відкрив футбольний майданчик на Івано-Франківщині / Фото: ФК "Шахтар"

Дем'янов - 25-й населений пункт на карті соціального проекту з розвитку масового дитячого футболу “Давай, грай!”. 2019 року в ньому беруть участь понад 3 000 дітей і близько 50 тренерів. Генеральний партнер - енергетична компанія ДТЕК.