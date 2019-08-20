Півзахисник “Шахтаря” Пихальонок вибув на півроку

Півзахисник “Шахтаря” Пихальонок вибув на півроку

Укрінформ
Півзахисник донецького футбольного клубу “Шахтар” Олександр Пихальонок вибув на тривалий термін через пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба.

Олександр Пихальонок отримав травму коліна в поєдинку зі “Львовом” у матчі 4 туру Favbet Ліги. Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

“На 74-й хвилині поєдинку зі “Львовом” футболіст залишив поле через травму. За повідомленням медичної служби ФК “Шахтар”, в гравця діагностовано пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Відновлення займе близько 6 місяців”, - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом півзахисник буде прооперований.

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Нагадаємо, 18 серпня футболісти "Львова" з рахунком 0:2 програли донецькому "Шахтарю" у четвертому турі чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги. Перемогу "гірникам" на "Арені Львів" принесли голи Дентіньйо, якому на 31-й хвилині асистував Микола Матвієнко, та Марлос (37) - після передачі Ісмаїлі.

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