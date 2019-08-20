Півзахисник “Шахтаря” Пихальонок вибув на півроку

Півзахисник донецького футбольного клубу “Шахтар” Олександр Пихальонок вибув на тривалий термін через пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба.

Олександр Пихальонок отримав травму коліна в поєдинку зі “Львовом” у матчі 4 туру Favbet Ліги. Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

“На 74-й хвилині поєдинку зі “Львовом” футболіст залишив поле через травму. За повідомленням медичної служби ФК “Шахтар”, в гравця діагностовано пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Відновлення займе близько 6 місяців”, - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом півзахисник буде прооперований.

Нагадаємо, 18 серпня футболісти "Львова" з рахунком 0:2 програли донецькому "Шахтарю" у четвертому турі чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги. Перемогу "гірникам" на "Арені Львів" принесли голи Дентіньйо, якому на 31-й хвилині асистував Микола Матвієнко, та Марлос (37) - після передачі Ісмаїлі.