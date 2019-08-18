"Львів" програв "Шахтарю" у чемпіонаті України з футболу

Футболісти "Львова" з рахунком 0:2 програли донецькому "Шахтарю" у четвертому турі чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Перемогу "гірникам" на "Арені Львів" принесли голи Дентінью, якому на 31-й хвилині асистував Микола Матвієнко, та Марлос (37) - після передачі Ісмаїлі, повідомляє Укрінформ.

У п'ятому турі національної першості "Шахтар" 25 серпня прийматиме "Маріуполь", а ФК "Львів" 26 серпня на виїзді зіграє з ФК "Дніпро-1".

Результати інших матчів:

"Ворскла" (Полтава) - "Дніпро-1" - 1:1

голи: Юрій Коломоєць (54-та хвилина) - Олексій Чичиков (50);

"Десна" (Чернігів) - "Колос" (Ковалівка) - 0:0;

"Олімпік" (Донецьк) - "Карпати" (Львів) - 1:3

голи: Сергій Політило (62, з пенальті) - Олексій Гуцуляк (26, 66), Франсіско Ді Франко (42);

"Зоря" (Луганськ) - "Олександрія" - 1:2

гол: Богдан Леднєв (86) - Кирило Ковалець (58, 76).

Як повідомлялося, матч "Маріуполь" - "Динамо" (Київ) перенесено на 25 вересня через участь клубів у єврокубках.

Турнірне становище: "Шахтар" - 12 очок (після 4-х ігор), "Зоря" - 7 (4), "Десна" - 7 (4), "Колос" - 6 (4), "Динамо" - 6 (3), "Олександрія" - 6 (4), "Дніпро-1" - 5 (4), "Маріуполь" - 4 (3), "Карпати" - 4 (4), "Ворскла" - 4 (4), "Львів" - 3 (4), "Олімпік" - 0 (4).