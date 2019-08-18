"Олімпік" програв "Карпатам" у матчі футбольної Прем'єр-ліги України

Футболісти донецького "Олімпіка" зазнали четвертої поспіль поразки у чемпіонаті України серед команд Прем'єр-ліги.

У четвертому турі національної першості "Олімпік" з рахунком 1:3 поступився львівським "Карпатам", які здобули першу перемогу в нинішньому чемпіонаті, повідомляє Укрінформ.

Авторами голів на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського стали Сергій Політило (62-а хвилина, з пенальті) - у складі "Олімпіка"; Олексій Гуцуляк, який на 26-й хвилині результативно зіграв на добиванні після не реалізованого 11-метрового удару у власному виконанні, та зробив дубль на 66-й хвилині, а також аргентинський форвард Франсіско Ді Франко (42) - у "Карпат".

"Олімпік" догравав матч у меншості - за друге попередження на 24-й хвилині поле залишив 23-річний бразильський хавбек донеччан Фабіньйо.

У наступному турі "Олімпік" 24 серпня зіграє на столичному НСК "Олімпійський" з київським "Динамо", а "Карпати" 25 серпня прийматимуть луганську "Зорю".

Недільну програму четвертого туру завершать поєдинки ФК "Львів" - "Шахтар" (Донецьк), які зійдуться на "Арені Львів", та "Зоря" (Луганськ) - "Олександрія" - на "Славутич-Арені" у Запоріжжі.

Результати суботніх матчів:

"Ворскла" (Полтава) - "Дніпро-1" - 1:1

голи: Юрій Коломоєць (54-та хвилина) - Олексій Чичиков (50);

"Десна" (Чернігів) - "Колос" (Ковалівка) - 0:0.

Як повідомлялося, матч "Маріуполь" - "Динамо" (Київ) перенесено на 25 вересня через участь клубів у єврокубках.

Турнірне становище: "Шахтар" - 9 очок (після 3-х ігор), "Зоря" - 7 (3), "Десна" - 7 (4), "Колос" - 6 (4), "Динамо" - 6 (3), "Дніпро-1" - 5 (4), "Маріуполь" - 4 (3), "Карпати" - 4 (4), "Ворскла" - 4 (4), "Олександрія" - 3 (3), "Львів" - 3 (3), "Олімпік" - 0 (4).