"Десна" і "Колос" у матчі чемпіонату УПЛ м'ячів не забивали

Нульовою нічиєю завершився у суботу, 17 серпня, поєдинок 4-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги між чернігівською "Десною" та ковалівським "Колосом".

Гра щойно завершилася у Чернігові, повідомляє Укрінформ.

У стартовому матчі туру "Ворскла" - "Дніпро-1" сьогодні також була зафіксована нічия, але з рахунком 1:1.

М'ячі на стадіоні імені О.Бутовського у Полтаві записали до свого активу Ігор Коломоєць (54-та хвилина) - у полтавчан; Олексій Чичиков (50) - у дніпрян.

На 90-й хвилині у гостей вилучений з поля Сергій Кравченко.

У неділю, 18 серпня, донецький "Олімпік" на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського зіграє з львівськими "Карпатами" (початок о 17.00, транслюватиме телеканал "Футбол 1"), ФК "Львів" на "Арені Львів" зійдеться з донецьким "Шахтарем" (19.30, "Футбол 1"), а луганська "Зоря" на "Славутич-Арені" у Запоріжжі зустрінеться з "Олександрією" (19.30, Уніан).

Матч 4-го туру "Маріуполь" - "Динамо" (Київ) перенесено на 25 вересня.

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Турнірне становище: "Шахтар" - 9 очок (після 3-х ігор), "Зоря" - 7 (3), "Десна" - 7 (4), "Колос" - 7 (4), "Динамо" - 6 (3), "Дніпро-1" - 5 (4), "Маріуполь" - 4 (3), "Ворскла" - 4 (4), "Олександрія" - 3 (3), "Львів" - 3 (3), "Карпати" - 1 (3), "Олімпік" - 0 (3).