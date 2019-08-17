Збірна України з футболу U18 проведе три матчі на турнірі в Чехії

Футболісти юнацької збірної України U18 (вік гравців - до 18-ти років) виступить на турнірі в Чехії.

Загалом підопічні Володимира Єзерського проведуть три поєдинки, повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

На стадії групового етапу наша команда зіграє проти Словаччини (20 серпня) і Північної Македонії (21 серпня). Наступний суперник українців визначиться після завершення всіх матчів у групі. Гра запланована на 24 серпня.

Склад футбольної збірної України U18:

воротарі - Мирослав Зновенко ("Дніпро-1"), Назар-Стефан Сасс ("Карпати", Львів);

захисники - Денис Кузик, Ігор Гук, Данило Мащенко (всі - "Динамо" Київ), Максим Брама ("Львів"), Ярослав Ізотов ("Діназ", Вишгород);

півзахисники - Володимир Бражко, Артем Кулаковський (обидва - "Динамо"), Олександр Савенюк ("Маріуполь"), Максим Волинець, Данило Соловйов (обидва - "Дніпро-1"), Юрій Тлумак, Денис Слюсар (обидва - "Карпати") Роман Дідик ("Агробізнес", Волочиськ);

форварди - Володимир Здирко ("Динамо"), Микита Кулалаєв ("Шахтар", Донецьк), Станіслав Коваль ("Колос", Ковалівка), Алекс Чідомере ("Оболонь-Бровар", Київ), Ігаль Брук ( "Ванкувер", Канада).