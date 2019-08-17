"Ворскла" і "Дніпро-1" нічиєю розпочали 4 тур чемпіонату УПЛ

З нічиєї (1:1) стартував 4-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Так зіграли у суботу, 17 серпня на стадіоні імені О.Бутовського у Полтаві "Ворскла" та "Дніпро-1", повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили Ігор Коломоєць (54) - у полтавчан; Олексій Чичиков (50) - у дніпрян. На 90-й хвилині у гостей вилучений з поля Сергій Кравченко.

Перший ігровий день продовжить протистояння чернігівської "Десни" та "Колоса" з Ковалівки (початок о 17.00, транслюватиме телеканал Уніан).

У неділю, 18 серпня, донецький "Олімпік" на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського зіграє з львівськими "Карпатами" (17.00, "Футбол 1"), ФК "Львів" на "Арені Львів" зійдеться з донецьким "Шахтарем" (19.30, "Футбол 1"), а луганська "Зоря" на "Славутич-Арені" у Запоріжжі зустрінеться з "Олександрією" (19.30, Уніан).

Матч "Маріуполь" - "Динамо" (Київ) перенесено на 25 вересня.

Турнірне становище: "Шахтар" - 9 очок (після 3-х ігор), "Зоря" - 7 (3), "Динамо" - 6 (3), "Десна" - 6 (3), "Колос" - 6 (3), "Дніпро-1" - 5 (4), "Маріуполь" - 4 (3), "Ворскла" - 4 (4), "Олександрія" - 3 (3), "Львів" - 3 (3), "Карпати" - 1 (3), "Олімпік" - 0 (3).