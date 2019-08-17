«Олександрія» підписала капітана збірної Латвії

Каспарс Дубра уклав контракт до кінця сезону.

Захисник Каспарс Дубра продовжить кар'єру в «Олександрії». Угода з капітаном збірної Латвії розрахована до кінця сезону. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Останнім клубом Дубри був казахстанський «Іртиш». У нинішньому сезоні в чемпіонаті Казахстану 28-річний захисник зіграв 12 матчів, в яких він не відзначився результативними діями. Також латвієць виступав за білоруський БАТЕ і польську «Полонію» (Битом). У складі збірної Латвії Каспарс Дубра зіграв 33 поєдинки, забивши 2 м’ячі.

Раніше головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран говорив, що його команді потрібно посилення в захисті, а Дубра може стати якраз таким футболістом. Нагадаємо, що клуб не зумів домовитися з «Шахтарем» про оренду Валерія Бондаренка, а з «Динамо» - про перехід Ахмеда Алибекова.

Після трьох матчів у новому сезоні УПЛ «Олександрія» посідає 8-е місце, набравши три очки. Наступний матч команда Шарана проведе в неділю 18 серпня проти «Зорі».