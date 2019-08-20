Українка перемогла на старті престижного юнацького турніру ITF у США

16-річна українська тенісистка Любов Костенко успішно стартувала на юнацькому турнірі ITF першої категорії Prince George's County International Hard Court ITF у місті Колледж-Парк (Меріленд, США).

У стартовому матчі харків'янка обіграла 17-річну Крісті Коллінз зі США - 6:3, 5:7, 6:1, повідомляє Укрінформ.

Наступною суперницею українки буде ще одна господарка корту - 15-річна Катя Вірсголм.

Зіграє Любов на цих змаганнях і в парній сітці. Разом із китаянкою Чжуосюань Бай вона зустрінеться з американським дуетом Меріам Ахмад/Софія Каміла Рохас.