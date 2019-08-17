Марта Костюк розповіла, чому пропустить US Open

17-річна талановита українська тенісистка Марта Костюк назвала причину, через яку вона не зіграє на Відкритому чемпіонаті США.

Усьому виною є травма спини, повідомляє BTU.

"На жаль, я пошкодила спину під час виступу на World Team Tennis, так що мені доведеться пропустити Відкритий чемпіонат США цього року. Кілька днів тому я почала тренуватися і більше болю не відчуваю, але у мене недостатньо часу, аби підготуватися до цього турніру. Шкода, оскільки Нью-Йорк - це один із моїх улюблених міст, мені подобається там грати. Сподіваюся, що повернуся наступного року і виступлю в основній сітці", - заявила Марта.

Нині Костюк посідає 198-е місце у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Нагадаємо, Відкритий чемпіонат США з тенісу (US Open) є одним із чотирьох турнірів Grand Slam. US Open-2019 пройде з 26 серпня по 8 вересня у Нью-Йорку. У кваліфікації американського "мейджора" нинішнього року виступлять українські тенісистки Ангеліна Калініна та Катаріна Завацька.