Марта Костюк пропустит US Open-2019

Українська тенісистка Марта Костюк не зіграє на останньому цього сезону турнірі Grand Slam.

Марта Костюк пропустить турнір US Open-2019, кваліфікаційні змагання до якого стартують вже 19 серпня. Про це повідомляє БТУ.

“17-річна українська тенісистка Марта Костюк пропустить останній у сезоні турнір Grand Slam. Костюк не брала участі в професійних турнірах з початку липня після поразки від Анни Калинської в першому колі кваліфікації Вімблдонського чемпіонату”, - йдеться в повідомленні.

У липні українська тенісистка виступила в командному чемпіонаті World Team Tennis, де в одному з матчів "Washington Kastles" зіграла в парі разом з Вінус Вільямс. На минулорічному US Open Костюк програла в другому колі відбіркового турніру чеській тенісистці Марі Боузковій.

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Наразі Марта Костюк посідає 198 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Нагадаємо, Відкритий чемпіонат США з тенісу (US Open) є одним із чотирьох турнірів Grand Slam. US Open-2019 пройде з 26 серпня по 8 вересня у Нью-Йорку. У кваліфікації американського Мейджора цьогоріч виступлять українські тенісистки Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька.

Фото: Jimmie48 Photography