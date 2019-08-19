Українські боксери здобули 3 нагороди на турнірі в Сербії

Українські боксери взяли участь у міжнародному турнірі 3rd Juniors Nations у Сербії.

Міжнародний боксерський турнір 3rd Juniors Nations проходив у Сербії 14 — 18 серпня, а українські спортсмени здобули на ньому 3 нагороди: 1 срібну та 2 бронзові. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Володарями нагород стали:

срібна - Христина Картавцева (60 кг);

бронзові - Олександра Горбуненко (52 кг), Данило Кочан (80 кг).

Нагадаэмо, чемпіонат України з боксу 2019 року пройде у нових вагових категоріях: 52, 57, 63, 69, 75, 81, 91 і +91. Це вісім нових Олімпійських категорій, які будуть вже на ліцензійних турнірах до Олімпійських ігор.