Тепер на чемпіонаті України з боксу буде важче себе показати - Сопінський

Чемпіон України з боксу 2014 року в ваговій категорії 52 кг Ігор Сопінський прокоментував зміну вагових категорій у чемпіонаті України-2019.

Ігор Сопінський в інтерв’ю пресслужбі Федерації боксу України, зокрема, зазначив, що тепер в його ваговій категорії стало більше конкурентів, важко себе показати.

“Категорія 52 кг однозначно дуже конкурентна. По-перше, у нас в Україні в принципі багато чудових боксерів, додалися талановиті молоді бійці. По-друге, як відомо, прибрали категорію 49 кг і ці спортсмени перейшли в нашу категорію 52 кг. І так було по 4 бої на чемпіонаті України, а тепер буде чудова компанія – і таке звання буде багато важити.

Оскільки укрупнили вагові категорії, стало більше конкурентів, важко себе показати. Ніхто з боксерів невдоволений, що так зробили – відібрали у чоловіків категорії та віддали дівчатам. Бокс – дуже авторитетний, масовий вид спорту. Тут висока конкуренція. Було б правильно залишити всі категорії у нас і збільшити у дівчат”, - сказав Сопінський.

Також боксер розповів про свої найближчі плани.

“Цікаво, що перед Європейськими іграми я поїхав на турнір в Угорщину. В першому ж бою мені випав іспанець – я його переграв за одноголосним рішенням, вийшовши в фінал. Так от, потім цей іспанець виграв Європейські ігри в Мінську. Це про щось говорить? Напевно, так.

А щодо планів – їх нам диктує календар змагань. Готуюся до чемпіонату України, який проходитиме вже в вересні. Тренувальні збори, постійний режим – все, як і треба в спорті”, - зазначив Сопінський.

Ігор Сопінський – учасник І Європейських ігор, чемпіонату світу з боксу, багатьох інших міжнародних турнірів. Чемпіон України в ваговій категорії 52 кг 2014 року, неодноразовий призер всеукраїнських турнірів. Він є перспективним боксером і відомим у колах електронної музики композитором, музикантом-мультиінструменталістом.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський повідомив, що “Федерація боксу України, розуміючи ситуацію в світовому боксі, проведе чемпіонат України вже за новими ваговими категоріями. 52, 57, 63, 69, 75, 81, 91 і +91 – це вісім нових Олімпійських категорій, які будуть вже на ліцензійних турнірах до Олімпійських ігор”.