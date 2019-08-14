Чемпіонат України-2019 з боксу пройде в нових вагових категоріях

Федерація боксу України, враховуючи ситуацію в світовому боксі, проведе чемпіонат України-2019 вже в нових вагових категоріях.

Про це в інтерв’ю пресслужбі ФБУ повідомив головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський.

“Найближчий чемпіонат світу, який відбудеться у Росії, буде не ліцензійним і основна команда до Росії не поїде. Ні для кого не стане секретом, що головна мета для нас – здобуття ліцензій на Олімпійські ігри. Тому, основна команда буде сконцентрована виключно на Олімпійських ліцензійних стартах. В жовтні ми плануємо поїздку до Японії на тестовий Олімпійський турнір, після чого, вже 2020 року, на нашу команду очікує два ліцензійні старти - Європейський та світовий турніри.

Під чемпіонат світу ми перенесли чемпіонат України (заплановано провести 22 - 30 вересня). Турнір очікується цікавим – наша федерація, розуміючи ситуацію в світовому боксі, проведе чемпіонат України вже за новими ваговими категоріями. 52, 57, 63, 69, 75, 81, 91 і +91 – це вісім нових Олімпійських категорій, які будуть вже на ліцензійних турнірах до Олімпійських ігор.

Зрозуміло, лідери категорії 49 перейдуть у 52 і додадуть інтриги в боротьбі. Те саме стосується категорій 60 і 63, які тепер об’єднуються. Дуже серйозною у нас вимальовується вага 69 кг. Ось нещодавно телефонував чемпіон світу та призер Олімпіади Тарас Шелестюк, який зараз перебуває в Америці та також розглядає можливість взяти участь у чемпіонаті України й показати, що він сильніший і може претендувати на потрапляння на Олімпійські ігри у складі збірної України”, - сказав Лоївський.

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Також тренер розповів про підготову національної команди до ліцензійного турніру.

“З грудня починаємо цілеспрямовану підготовку до ліцензійного турніру – з 1 по 21 грудня закриваємося на Конча-Заспі, починаємо працювати над ЗФП... Далі, скоріше за все, зробимо матчеву зустріч у Вінниці в рамках турніру пам’яті Миколи Капусти. Після 7-10 днів відпочинку починаємо ще один збір з таким розрахунком, щоб бути максимально готовими якраз до тієї дати, яку визначать для ліцензійного турніру у Великій Британії”, - зазначив Лоївський.